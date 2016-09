Ukradli dragoceni prototip skiroja

NOVO MESTO – V soboto pozno popoldne so policisti odšli na Kandijsko cesto, ker so jih obvestili, da so neznanci ukradli motorni skiro iz nerjaveče pločevine, srebrne barve, ki je bil parkiran na kolovoznem parkirišču v bližini čistilne naprave.

Skiro sicer ni bil zaklenjen, je pa lastnik povedal, da je edini take izvedbe v Sloveniji, ker gre za prototip.

Oškodovan naj bi bil za približno 600 evrov, so sporočili novomeški policisti.