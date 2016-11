Ukradla sta dve salami in hotela nabunkati varnostnika

MARIBOR – V četrtek ob 15.25 sta 36-letni moški in 34-letna ženska, oba Mariborčana, v prodajalni v enem od nakupovalnih središč v Mariboru odtujila dve suhi salami v vrednosti 22 evrov.

Njuno dejanje je opazil varnostnik ter ju pred prodajalno ustavil. Temu sta se oba uprla, moški pa mu je s pestjo celo nakazal, da ga bo udaril. Varnostnik je zato na pomoč poklical policiste, ki so oba prijeli in pridržali, še preden jima je uspelo uresničiti izrečene grožnje, so sporočili mariborski policisti.

Oba bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine.