Ukradeno vozilo našli poškodovano

MARIBOR – V torek je policija javnost obvestila, da je neznanec v ponedeljek med 7. in 15. uro s parkirnega prostora na Panonski ulici v Mariboru odtujil suzukija balena (1.3 gl, letnik 1997, zelene barve, CE P4-464).

Kot so sporočili iz PU Maribor, so vozilo policisti pozno dopoldne našli v Stražunskem gozdu. Vozilo je bilo karambolirano. O storilcu dejanja in o prometni nesreči policisti obvestila še zbirajo, vozilo pa so vrnili lastniku.