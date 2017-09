Ukradeno kolo je moral kmalu vrniti

NOVO MESTO – V torek nekaj pred 19. uro je takrat 23-letnik odpeljal kolo izpred trgovine Mercator v novomeškem Bršljinu, kjer ga je pustil moški, ki je šel po nakupih.



Policisti so s pomočjo oškodovanca in zasebne varnostne službe dobre pol ure po prijavi prijeli 23-letnika iz okolice Novega mesta, pri katerem so našli tudi kolo. Kolo so vrnili lastniku, 23-letnika pa bodo ovadili zaradi tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.