Ukradeni čoln našli po 20 dneh

POLSKAVA – Policija je že 7. avgusta javnost obvestila, da je neznanec v soboto, 5. avgusta, zgodaj zjutraj z dvorišča stanovanjske hiše v okolici Polskave odtujil čoln Maestral 440P z motorjem Yamaha S50 registrskih oznak IZ 2445, skupaj s prikolico registrskih oznak MB KH-234.

Ukradeni čoln in priklopno vozilo je policist PP Maribor II v četrtek našel v Selah pri Polskavi. Policisti so oboje že vrnili lastniku. Na čolnu manjkata motor in krmilni mehanizem.

»Kriminalistično preiskavo nadaljujemo,« so sporočili iz PU Maribor.