Ukradena kolesa

LJUBLJANA – Policisti iz centra so pri delu na terenu dobili informacijo o hrambi večjega števila koles v kleti v Trubarjevi ulici, ki so bila po vsej verjetnosti ukradena oziroma izvirajo iz kaznivih dejanj. Za določena kolesa so lastništvo ugotovili in jih vrnili lastnikom, za nekatera pa ne, saj kolesa niso prijavljena kot ukradena. Zato policisti pozivajo lastnike, naj se zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Center z dokazilom o lastništvu.