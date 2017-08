Ukraden čoln s prikolico

MARIBOR – Policisti PU Maribor so obravnavali krajo čolna, ki se je zgodila med 15. in 24. avgustom na Preradovičevi ulici v Mariboru. Čoln je iz poliestra, znamke Elan (tip Pasara) in z oznako KP-2300. Nameščen je imel zunajkrmni motor znamke Tomos 9,9 serijske številke 023435. Bil je na enoosni prikolici neznane znamke.

Škode je za okoli 2000 evrov. Policisti kradljivca še iščejo.