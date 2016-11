Ukradel prazno blagajno

LJUBLJANA – Konec tedna so imeli ljubljanski policisti veliko dela z vlomilci, ki med vikendom niso počivali.

V petek okrog 7.45 so jih obvestili o vlomu v trgovino na Trubarjevi cesti, kjer je neznani storilec ponoči vlomil vhodna vrata in odtujil predal blagajne, ki je bil prazen. Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov škode.

Okoli 11.15 so bili obveščeni o vlomu v stanovanje na Glinškovi ploščadi. Neznani storilec je v dopoldanskem času vlomil vhodna vrata in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je lastnika oškodoval za nekaj sto evrov.

V soboto okrog 20.30 ure so policisti prejeli obvestilo o vlomu v hišo na območju Šiške. Ugotovili so, da je neznani storilec vlomil balkonska vrata, pregledal notranjost in odtujil nakit, s čimer je lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Danes nekaj po 1. uri so policijo obvestili o vlomu v trgovino na Celovški cesti. Neznani storilec je vlomil vhodna vrata trgovine in odtujil predal blagajne z menjalnim denarjem. Z dejanjem je nastalo za približno 500 evrov škode.