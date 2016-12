Ukradel in pobegnil

OZELJAN – V torek zvečer so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o tatvini v eni od stanovanjskih hiš v naselju Ozeljan. Neznanec je v zadnjih dneh pregledal notranjost in odtujil več kosov zlatnine in gotovino.

Policisti PP Nova Gorica bodo glede na zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.