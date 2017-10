Ukradel ni ničesar, odšel pa neznano kam

POTOČE – Policiste PP Ajdovščina so 2. oktobra nekaj minut po 17. uri obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v naselju Potoče (občina Ajdovščina). Ugotovili so, da je nekdo pred kratkim vlomil skozi lesena vrata na terasi in nato vstopil v notranjost, vendar si ni ničesar prilastil

Materialna škoda na vratih znaša približno 2000 evrov. Ajdovski policisti bodo podali kazensko ovadbo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.