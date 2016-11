Ukradel legokocke, škode za 4000 evrov

MARIBOR – Neznanec je med 20. avgustom in 14. novembrom vlomil v priročno skladišče v kletnih prostorih stanovanjskega bloka na Ulici Staneta Severja v Mariboru in iz njega odtujil 10 škatel legokock, so sporočili mariborski policisti.

Materialna škoda znaša okoli 4000 evrov.