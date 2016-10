Ukradel jo je iz prtljažnika

VELESOVO, KRANJ – S področja kriminalitete so policisti PU Kranj prejeli prijave o sumih kaznivih dejanj tatvine, vloma in poškodovanja tuje stvari.

V Velesovem je storilec v torek ponoči iz prtljažnika odklenjenega vozila odtujil motorno žago, v Cerkljah na Gorenjskem je storilec prerezal žično ograjo in odtujil traktorski priključek, v Kranju pa so obravnavali manjše in zelo verjetno namerno poškodovanje avtomobila na parkirišču.