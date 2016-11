Ukradel je denarnico in končal v priporu

LJUBLJANA – V začetku oktobra so policisti PP Ljubljana Center obravnavali tatvino denarnice v eni od trgovin in v preiskavi ugotovili, da je 45-letni Ljubljančan izkoristil odsotnost moškega in iz torbe, ki je bila odložena brez nadzora v nakupovalnem vozičku, odtujil denarnico z vsebino.

V policijskem poročilu so zapisali, da so osumljencu policisti 7. novembra odvzeli prostost in ga skupaj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. 45-letnik je bil že večkrat obsojen zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, v času storitve pa je kršil sodbo zaporne kazni s preizkusno dobo.