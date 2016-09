Ukradel gorivo, nato pa pijan bežal pred policisti

SMEDNIK – Policiste so obvestili, da je v sredo okoli 22. ure na bencinskem servisu pri Smedniku voznik osebnega avtomobila v rezervoar natočil gorivo in pobegnil brez plačila.

Na podlagi opisa vozila in smeri bega so novomeški prometniki voznika izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi znaki. Kršitelj znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo, policisti pa so ga potem le ustavili v okolici Novega mesta. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Ugotovili so tudi, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola.

Renaulta megana so mu zasegli, izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve je določena globa 4190 evrov.