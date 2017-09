Ukradel denarnico in opravil nakup za 1,69 evra

LJUBLJANA – V soboto, 9. septembra, so ljubljanski policisti odvzeli prostost 35-letnemu moškemu zaradi suma velike tatvine, ki se je zgodila 30. avgusta na Trubarjevi cesti v Ljubljani.

Takrat je moški vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje odnesel moško denarnico z vsebino. Z odtujenima bančnima karticama je poskušal opraviti osem dvigov gotovine, ki so ostali pri poskusu, in en nakup v znesku 1,69 evra.

Osumljenca so 11. septembra privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. Ljubljanski policisti so dodali še, da so 35-letnika zaradi tovrstnih kaznivih dejanj že obravnavali.