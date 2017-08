Ukradel avto in se sam namočil pri policiji

Avstrijski policisti so po preverbah ugotovili, da se je Avstrijec zlagal. Foto: polizei.gv.at

PLIBERK, MILJE – V minulih dneh so se policisti dveh držav ukvarjali s precej nenavadnim primerom, v središču katerega je bil avtomobil 55-letnega avstrijskega državljana, ki živi v Pliberku. Vse se je začelo z naznanitvijo kraje avtomobila, ki da je bil zaklenjen in parkiran na zemljišču podjetja v Pliberku, policiji avstrijske dežele Koroške. Tatvina naj bi se zgodila minulo soboto, 12. avgusta, kot poročajo avstrijski policijski anali.

Poslovno v Sloveniji

Čez štiri dni, torej v sredo, 16. avgusta, pa je bil taisti 55-letnik iz Pliberka poslovno v Sloveniji. »Okoli 17. ure je naključno opazil svoje vozilo, prijavljeno kot ukradeno, na parkirišču trgovca z vozili v kraju Milje na območju Kranja, ob tamkajšnji državni cesti,« navaja avstrijsko policijsko poročilo. Poklicali smo v Avtohišo Kavčič v Miljah, ki stoji ob državni cesti – kraje ni zanikal nihče, a pojasnila nismo dobili: »Teh informacij vam mi ne moremo dati,« so izrazili svoje stališče.

Vozilo sta 12. avgusta pooblaščeni slovenski detektiv in vlečna služba naložila v Pliberku ter ga prepeljala v Slovenijo.

Nenavadno redkobesedni so bili z dodatnimi pojasnili tudi na kranjski policijski upravi (PU): »Policisti okoliščine še preverjajo in zbirajo obvestila za ugotovitev dejanskega stanja. Zato več informacij v tej fazi postopka ne moremo posredovati,« odgovarja Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj. Na srečo pa so njihovi avstrijski kolegi dodobra opisali raboto, za katero bo 55-letni Pliberčan odgovarjal pred sodniki, najverjetneje kar z obeh strani meje.

Avto so mu zasegli

Avstrijec je namreč prišel do vozila, ki so mu ga odpeljali onstran meje, nanj namestil tablice z avtomobila, s katerim je bil na službeni poti, ter se meni nič, tebi nič z izginulim vozilom odpeljal nazaj v Avstrijo. Tam je vanj naložil svojo ženo ter se vrnil do Milj, kjer je bilo parkirano vozilo s službene poti. Po vrnitvi z obema voziloma na avstrijsko Koroško je odšel na pliberško policijsko postajo, kjer je policiste obvestil o najdbi svojega vozila v Sloveniji, kar je povzročilo preiskavo na obeh straneh Karavank. Za 55-letnika se poizvedbe niso končale ugodno, saj je policija z obeh strani meje ugotovila, da 12. avgusta vozila Avstrijcu niso ukradli, ampak – zasegli! »Šlo je za zakonit odvzem, ki ga je izvedla slovenska lizinška firma, saj 55-letnik daljše obdobje ni plačeval lizinga za avtomobil. Tako sta vozilo 12. avgusta pooblaščeni slovenski detektiv ter vlečna služba naložila v Pliberku ter ga prepeljala v Slovenijo.« Pliberčan je tako dokončno ostal brez vozila, namesto njega pa mu bodo Avstrijci podali ovadbo zaradi krive ovadbe tatvine, ki je ni bilo; avstrijski Korošci pa svoje poročilo končujejo z opombo, da se bo 55-letnik še v Sloveniji moral zagovarjati zaradi tatvine.