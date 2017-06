Ukradel avto, našli so zažganega

ODRANCI – Policija je danes sporočila, da so v Odrancih ukradli citroena berlinga sive barve in registrskih oznak MS 81-26A. Ob 8.25 jih je poklical neki moški in povedal, da je med Beltinci in Ižakovci med njivami našel osebni avtomobil, ki je pogorel. Ugotovili so, da gre prav za ukradeni avtomobil.

Kriminalisti na podlagi zakona o kazenskem postopku zbirajo obvestila glede okoliščin tatvine vozila in njegovega požiga.