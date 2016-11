Ukleščeno rešili gasilci, odpeljali so jo s helikopterjem

OPLOTNICA – V četrtek ob 16.02 je na cesti Dobriška vas–Oplotnica osebno vozilo trčilo v drevo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Oplotnica in Slovenska Bistrica so kraj nesreče zavarovali in s tehničnim posegom rešili iz vozila ukleščeno osebo, oskrbeli pa so jo reševalci NMP Slovenska Bistrica. V nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor je poškodovano osebo prepeljala dežurna ekipa HNMP v Mariboru s pomočjo helikopterja policije.