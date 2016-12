Ukleščeno osebo reševali s tehničnim posegom

VELENJE – V nedeljo ob 5.41 je na cesti Velenje–Škale voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho. Pri tem sta se poškodovali dve osebi, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, vozilo postavili na kolesa, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in ga očistili ter nudili strokovno pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Velenja in policiji.

Poškodovani osebi so prepeljali v celjsko bolnišnico, so še zapisali.