Ukleščenega rešili iz vozila, vendar je zaradi poškodb umrl

PODVELKA – Ob 17.55 je v naselju Javnik, občina Podvelka, voznik, tuji državljan, z osebnim vozilom zapeljal s cestišča na brežino, od koder je vozilo odbilo nazaj na cesto, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca in odklopili akumulator vozila.

Hudo poškodovanega voznika so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, vendar je zaradi hudih poškodb umrl.