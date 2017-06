Ukleščena v vozilu

PRILIPE – Na avtocesti pri Prilipah v smeri proti Obrežju je 10. junija okoli 21. ure 41-letni voznik osebnega avtomobila vozil po prehitevalnem pasu. »Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko celotnega smernega vozišča in trčil v betonski robnik. Vozilo je odbilo s ceste na zemeljski usek, kjer se je večkrat prevrnilo in obstalo na strehi. V nesreči sta se voznik in 49-letni potnik hudo poškodovala,« sporoča PU Novo mesto.

Iz vozila, v katerem sta ponesrečenca ostala ukleščena, so ju rešili gasilci. 49-letnik je bil zaradi hudih poškodb glave prepeljan v UKC Ljubljana. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.