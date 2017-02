Ujeta na balkonu

LOGATEC – Ob 11.57 je na Tovarniški cesti (občina Logatec) v stanovanjski hiši mlajši otrok zaprl vrata balkona, na katerem je ostala ujeta oseba.

Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, s tehničnim posegom odprli vhodna vrata objekta in osebo rešili z balkona, poroča uprava za zaščito in reševanje.