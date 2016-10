Ujeta na balkonu

PORTOROŽ – V sredo ob 14.21 je na Senčni poti v Portorožu, občina Piran, oseba ostala zaprta na balkonu stanovanja v tretjem nadstropju.

Gasilci JZ GB Koper so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in nato še balkonska vrata ter omogočili premraženi osebi vrnitev v stanovanje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.