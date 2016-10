Ujet z iglo v roki

NOVA GORICA – V ponedeljek zvečer so policisti v Novi Gorici 32-letnemu moškemu v postopku zasegli injekcijsko brizgalko z neznano snovjo, saj so posumili, da gre za prepovedano drogo.

Snov so poslali v analizo, in če bo potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili iz PU Nova Gorica.