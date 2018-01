Ujeli tujce brez ustreznih dokumentov

BRNIK – Brniški policisti so k preiskovalni sodnici kranjskega sodišča s kazensko ovadbo v sredo privedli tujega državljana z urejenim statusom za bivanjem na območju EU. Ta je osumljen prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Podan je utemeljen sum, da je v začetku tega tedna z namenom nezakonitega preseljevanja organiziral in spravil na območje Slovenije pet tujcev, ki niso imeli ustreznih dokumentov. Z njimi je na letališče iz Turčije pripotoval z letalom, vsi razen njega pa so uporabljali dokumente drugih oseb. Policisti so sum kaznivega dejanja ugotovili pri izvajanju mejne kontrole. Zoper moškega je bil odrejen pripor.