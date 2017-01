Ujeli so jih s konopljo in spidom

RADOVLJICA – Gorenjski policisti so včeraj v treh postopkih štirim osebam zasegli snov, ki je zelo verjetno prepovedana droga. V Radovljici so jo zasegli dvakrat, obakrat različnima 22-letnima domačinoma, ponoči pa še na Jesenicah.

Iz PU Kranj so sporočili, da so v enem postopku obravnavali domačina, stara 20 in 28 let, ki sta imela pri sebi manjšo količino snovi, najverjetnejo konopljo in amfetaminsulfat (spid). V vseh štirih zasegih snovi – gre za manjše količine – policisti vodijo postopke.