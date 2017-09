Ujeli so ga, ko je ukradel denarnico

LJUBLJANA – V četrtek okoli 16. ure so policiste obvestili o tatvini na območju Most.

Ugotovili so, da je osumljenec 21. septembra 2017 okoli 16. ure prišel do stanovanjske hiše na območju Most. Izkoristil je nepozornost oškodovanke, ki je bila takrat pri gospodarskem poslopju, približno 20 metrov oddaljenem od stanovanjske hiše. Skozi odklenjena vhodna vrata je vstopil v notranjost, kjer je iz torbice vzel denarnico.

Takrat se je proti hiši napotila oškodovanka, ki je opazila, da je osumljenec zbežal iz nje. Stekla je za njim ter opozorila še ostale domače, ki so osumljenca prijeli ter zadržali do prihoda policistov.

Odvzeli so mu prostost. Po vseh zbranih obvestilih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, poroča PU Ljubljana.