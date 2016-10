Ujeli Ptujčana, ki je pijan divjal s 186 km/h

MARIBOR – Policisti postaje PP Maribor so v noči na soboto opravljali poostren nadzor prometa na območju Ptuja. Okrog 0.15 so z vozilom z vgrajenim sistemom provida 2000 izmerili hitrost 31-letnemu vozniku porscheja cayenna, doma iz okolice Ptuja. Ugotovili so, da je na cesti zunaj naselja Draženci, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, na razdalji 1478 metrov vozil s povprečno hitrostjo 186,23 km/h. V postopku so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,32 mg/l.

Policisti so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo do odločitve sodišča, kamor so zoper njega podali obdolžilni predlog.

Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek prekoračitve hitrosti je globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, za vožnjo pod vplivom alkohola pa globa 600 evrov in 8 kazenskih točk.