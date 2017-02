Ujeli 29-letnega serijskega vlomilca

IZOLA – Izolski policisti so po dolgotrajnem zbiranju informacij kazensko ovadili 29-letnega Izolana, ki je osumljen roparske tatvine, drzne tatvine in štirih velikih tatvin.

Zalotili so ga

Prvo kaznivo dejanje naj bi bil osumljenec storil 25. januarja, ko je ob približno 7.00 prišel na dvorišče stanovanjske hiše v Jagodju in vlomil v stanovanje. Stanovanje je pregledal, vendar ni nič ukradel, zato je zbežal čez balkon, se spustil po žlebu in vlomil v drugo stanovanje. Zalotil ga je lastnik stanovanja in med njima je prišlo do pretepa, pri čemer se je lastnik lažje poškodoval. Izolan je ukradel denarnico, zatem pa pobegnil.

Naslednji dan ob 9. uri je Izolan prišel na Morovi ulici v Izoli skozi odklenjena vrata je vstopil v stanovanje. Čeprav ga je zalotila stanovalka, je ukradel usnjen nahrbtnik, v katerem je bila denarnica z dokumenti, manjšo torbico in približno 400 evrov gotovine.

Izolan je osumljen tudi treh velikih tatvin. Prvo je storil 5. decembra lani, ko je vlomil v hišo v Šaredu, od koder je ukradel več kosov nakita, 2. januarja je vlomil v stanovanje v hišo v Izoli na Dantejevi ulici, od koder je ukradel 1300 evrov gotovine in nakit. Konec januarja je vlomil še v stanovanje na Dantejevi ulici in iz predalnika ukradel prstan, vreden 100 evrov.

Vse drznejši

Policisti so na podlagi zbranih obvestil prič prepoznali osebo s kraja storitve kaznivega dejanja. Na okrožno državno tožilstvo Koper so naslovili pobudo za izdajo odredbe za preiskavo stanovanja in drugih prostorov osumljenca. Pri hišni preiskavi 26. 1. so našli in zasegli nekaj ukradenih predmetov, ki so jih že vrnili oškodovancem, osumljenca pa privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.

»Med preiskavo so izolskim policistom pomagali tudi koprski policisti, ki so zaprosili italijanske varnostne organe za posredovanje informacij iz njihove zbirke odkupov zlata v zlatarnah in zastavljalnicah. Ugotovljeno je bilo, da je Izolan ukradeno zlatnino decembra 2016 prodal v treh različnih zlatarnah v Italiji. Po fotografijah so ugotovili, da prodani nakit ustreza nakitu, ki je bil ukraden oškodovanki iz Izole,« so še sporočili iz PU Koper. Izolan je sicer tudi odvisnik od prepovedanih drog. Preiskava se nadaljuje, saj ga povezujejo še z najmanj šestimi različnimi premoženjskimi kaznivimi dejanji.