Ujeli 23-letnika, ki je skušal pretihotapiti pet ilegalcev

ČATEŽ OB SAVI – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v noči na četrtek v Čatežu ob Savi ustavili fiata punta bosanskih registrskih oznak. V vozilu je bilo poleg voznika še pet potnikov. Med postopkom so ugotovili, da gre za pet državljanov Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so 23-letnemu vozniku iz BiH odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države. Državljane Kosova bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so še sporočili iz PU Novo mesto.