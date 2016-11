Uhajal amoniak

GORNJA RADGONA – V torek, nekaj minut po štirih popoldne, je bila Uprava RS za zaščito in reševanje obveščena, da na Ljutomerski cesti v Gornji Radgoni v obratu podjetja Panvita MIR (Mesna industrija Radgona) uhaja amoniak. Nemudoma so posredovali gasilci PGD Gornja Radgona, zaprli so ventil, z vodno prho nevtralizirali uhajajoči plin in prezračili kompresorsko postajo. Ranjen ni bil nihče, gasilci pa so še enkrat pokazali svoj pogum, saj so tudi tokrat požrtvovalno šli v akcijo, čeprav je bilo na intervenciji težko že dihati.