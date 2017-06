Ugrabili 27-letnika

KRŠKO – V četrtek zvečer so policisti prejeli klic, da so tik pred 23. uro neznanci v Mrčnih selih v okolici Krškega na silo odpeljali 27-letnika.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so takoj aktivirali krške in okoliške policiste. Domnevno ugrabljenega 27-letnika so nekaj minut po polnoči našli v stanovanju v Krškem. Bil je lažje poškodovan, zato so ga odpeljali v zdravniško oskrbo.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so štirje osumljenci, stari od 19 do 28 let, na silo odpeljali 27-letnika, mu grozili in se nad njim fizično znašali, a se jim je izmuznil.

Okoliščine primera policisti in kriminalisti še preiskujejo. Kot so še zapisali, naj bi šlo za dolžniško-upniško razmerje v višini nekaj evrov.

Trije osumljenci so v policijskem pridržanju, osumljeni so nasilništva in ugrabitve. Dodali so še, da so bili vsi vpleteni v preteklosti že obravnavani za različna kazniva dejanja ter prekrške.

