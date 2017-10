Ugasnilo življenje motorista, cesta zaprta v obe smeri

LENART – Žal je v prometni nesreči, zaradi katere je že od 13. ure zaprta regionalna cesta , ugasnilo življenje.

Tiskovni predstavnik mariborskih policistov Miran Šadl poroča: »Ob 13.07 smo bili na telefonsko številko 113 obveščeni, da je na regionalni cesti Lenart v Slovenskih goricah–Trate zunaj naselja Spodnji Žerjavci prišlo do prometne nesreče med voznico osebnega avtomobila in voznikom motornega kolesa. V prometni nesreči je 70-letni voznik motornega kolesa umrl.«

Na kraju nesreče so reševalci in policisti, na poti tja pa sta tudi dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka. Cesta je v obe smeri zaprta za ves promet.

Po naših informacijah je motorno kolo zagorelo.