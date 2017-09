Udarila strela, zgorela mizarska delavnica

GRADIŠČE NAD PRVAČINO – V torek popoldne so policiste obvestili, da je zaradi udara strele na območju naselja Gradišče nad Prvačino zagorel objekt. Policisti so ugotovili, da je strela zanetila požar v objektu z mizarsko delavnico. V požaru so pogoreli les in nekateri stroji, po prvih ocenah pa je za približno 10.000 evrov škode.

Požar so pogasili gasilci gasilskih enot PGD Dornberk in JZ GRD Nova Gorica.