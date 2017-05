Udaril se je v glavo

ČRNIČE – V torek je 69-letni voznik osebnega avtomobila zunaj naselja Črniče na ravnem delu ceste pred desnim ovinkom zapeljal na varnostno ograjo, vozilo se je prevrnilo na streho in obstalo na vozišču. Voznik se je v nesreči udaril v glavo. Zdravniško pomoč so mu nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prometni policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev zoper voznika podali ustrezen ukrep.