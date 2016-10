Udarec za policijo: med osumljenimi tudi policisti

LJUBLJANA – V preiskavi korupcije v zdravstvu je osumljenih 14 fizičnih oseb, poleg njih pa še dve pravni, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zgroženi so nad dejstvom, da so v okviru kriminalistične preiskave ugotovili, da so tudi posamezni policisti osumljeni kaznivega dejanja.

Iz Policijske uprave Ljubljana so v sporočilu za javnost zapisali, da nadaljujejo preiskavo, v okviru katere so v torek potekale kriminalistične akcije med drugim v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Kot navajajo, policija izvaja aktivnosti zaradi sumov storitev večjega števila korupcijskih kaznivih dejanj – sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, nedovoljenega dajanja daril in nedovoljenega sprejemanja daril. Šlo naj bi za podkupovanje oziroma posredovanje pri preskakovanju čakalnih vrst.

Policija je aktivnosti v konkretnem predkazenskem postopku izvajala od sredine leta 2015 dalje, preiskavo pa usmerja in vodi specializirano državno tožilstvo. V predkazenskem postopku so zbirali obvestila in dokazne predmete ter listine, dokazi pa so se zbirali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. V postopku je bila eni osebi odvzeta prostost in bo v nadaljevanju privedena k preiskovalnemu sodniku.

Udarec za policijo

»Zgroženi smo nad dejstvom, da smo v okviru naše kriminalistične preiskave ugotovili, da so tudi posamezni policisti osumljeni storitve kaznivega dejanja, za obravnavo katerih je sicer pristojen posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva,« so zapisali.

Ob tem so dodali, da je to udarec za policijo, za vse tiste policiste in policistke, ki v skladu z integriteto pošteno in predano opravljajo policijske naloge.

Vodstvo policije je že v torek odredilo vse potrebne ukrepe skladu s pravilnikom o notranji varnosti policije, da se zagotovi notranja varnost, preiščejo, odpravijo in preprečijo odklonski pojavi in da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine v zvezi s tem.

Tako so v notranjevarnostnem postopku posameznim policistom že omejili dostop do uporabe posameznih tehničnih sredstev, evidenc policije in vstop v objekte.

V stalnem stiku so tudi z oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, saj v skladu z delovnopravno zakonodajo pripravljajo delovnopravne ukrepe zoper več oseb, zaposlenih v policiji, katerim so očitani odklonski pojavi.

Ko bodo ukrepi pripravljeni oziroma izvedeni, bodo lahko tudi podali dodatne informacije o samih očitanih kršitvah ter o vrsti in številu ukrepov, navajajo.

Slaba luč

Pripravljajo pa tudi sistemske in organizacijske ukrepe, tudi še dodatne nadzore, s katerimi bomo preverili način delovanja posameznih enot, da se tovrstna dejanja ne bodo mogla ponoviti v prihodnosti.

Kot so še zapisali v policiji, obžalujejo, da so »med nami tudi posamezniki, ki s svojimi neprofesionalnimi dejanji mečejo slabo luč na celotno institucijo«. Tako bodo storili vse, da »v naših vrstah ne bo več zaposlenih, ki zlorabljajo svoj položaj in ne spoštujejo meje, ki ločuje zakonito od nezakonitega, pa bodisi gre za policista začetnika ali pa šefa, ki se ne zaveda velike odgovornosti, ki jo je sprejel«.