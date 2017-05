Udar strele zanetil požar

IDRIJA – V torek popoldne se je nad večjim delom države razbesnelo neurje, ponekod tudi s točo. Treskalo je in bliskalo, moč narave pa so še posebno občutili nad območjem Čekovnika in širše okolice. Tam je strela namreč udarila v kozolec, velik 15 x 7 metrov, pod katerim so lastniki hranili delovne stroje in drugo orodje.

Lastniki so nemudoma, ko so opazili, da je strela zanetila požar na objektu, začeli gasiti, a niso bili uspešni. K sreči jim je iz poslopja uspelo umakniti vsaj dva traktorja. Na pomoč so jim priskočili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Idrija in Vojsko, a se je ogenj hitro razvil, in kljub hitri intervenciji je kozolec pogorel. Ogenj je uničil ostrešje kozolca, pa nakladalno in kiper prikolico, vitel, kolo z motorjem, obračalnik, prešo za sadje in več kubičnih metrov desk. Na pogorišče so prišli tudi policisti in si ga ogledali ter tujo krivdo za požar izključili. Materialna škoda bo visoka, koliko bo znašala, so policisti in lastniki uničenega kozolca še ocenjevali.