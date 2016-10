Učitelj in njegova hči v zapor

KRŠKO – Zgodba o učitelju Silvestru Plahutniku, ki je bil nekoč celo predsednik aktiva učiteljev v občini Ljubljana Moste Polje, pozneje pa se je ukvarjal z nepremičninami, v zadnjem obdobju pa predvsem še z gojenjem konoplje na različnih lokacijah po Sloveniji, je zelo pestra. Če ni dela za učitelje, če je z nepremičninami križ in se slabo prodajajo, je tu še vedno trg droge, na katerem je živahno vse dni, saj tam ni ne počitnic ne inventur. Očitno je svojo tržno nišo našel tudi Plahutnik in v posel pritegnil še hčer Nino Plahutnik Suhadolnik, ki bi se sicer raje pečala z modo.



Obsojena še v drugo



Ata Silvester je tako pred leti gojil konopljo na dveh lokacijah v Ljubljani. Dobili so ga in obsodili na poldrugo leto zapora, a ker so ugotovili, da bi bil kot učitelj vendarle lahko tudi družbeno koristen, je smel prestajati alternativno kazen.

