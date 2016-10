Učitelj iz Nomenja v mukah umiral več ur

KRANJ – Alban Thaqi, morilec učitelja iz Nomenja, je mirno sedel na klopi za obtožene, medtem ko smo drugi v dvorani z grozo poslušali opis brutalnosti napada na Pavla Zupana med branjem izvedenskega mnenja Armina Alibegovića, sodnega izvedenca patološke stroke. V mnenju, ki ga je spisal kmalu po dogodku, je med drugim zapisal: »Smrt Pavla Zupana je nastopila med 12. in 19. uro 2. novembra 2014. Umiranje po zadobljenih poškodbah lahko traja več ur. Zupan je utrpel večino poškodb v predelu glave. Iz zbranih podatkov in analize poškodb sklepam, da so bile v veliki meri narejene s kleščami papagajkami, ki so bile najdene na kraju dogodka. Poškodbe so v treh sklopih, in sicer v sredini zatilja, nastale so s serijo udarcev s kleščami od zadaj. Verjetno se je Zupan takrat že hotel umakniti pred napadalcem. Drugi sklop poškodb je zadobil v dnevni sobi, ko je bil na kolenih in rokah, s telesom naslonjen na vrata.« Tretji sklop poškodb je Alibegović prepoznal na temensko-zatilnem predelu glave, nastale so z najmanj sedmimi udarci. Kot da je Thaqi želel z udarci, po kleščah so sledili še udarci s sekiro, res pokončati učitelja, ki ga je povabil v svoj dom. Pavel Zupan je po napadu negiben obležal ob radiatorju. Ker je bil strašno potolčen s kleščami in sekiro, ni mogel priklicati pomoči, ko se je Thaqi, še prej si je mirno umil okrvavljene roke v kopalnici, izgubil iz hiše. Čez nekaj ur je nesrečnikovo srce zadnjič pognalo kri po ranjenem telesu, nato se je za vekomaj zaustavilo.

