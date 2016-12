Učencu je uspelo zbežati klovnu

RAKEK – Minuli meseci so na žalost znova pokazali, da imamo Slovenci pa tudi Evropejci in ljudje nasploh kaj čudno nrav: hitreje se širijo slabe kot dobre novice, raje imamo priljubljene kot pametne, pri prevzemanju tujih navad pa so nam bolj všeč banalni pojavi. Kot na primer klovni, ki se od letošnjega poletja pojavljajo pred šolami ali v parkih, kjer strašijo otroke.



Dva meseca sta bila potrebna, da se je navada razširila po vsem svetu, tudi pri nas, a po oktobrskih prijavah v Pivki, na Jesenicah, v Kamniku, Ajdovščini in drugod se je klovnovanje malce pomirilo. A zgodovina se rada ponavlja ...

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«