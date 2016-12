Ubili so mu sina edinca

SLOVENJ GRADEC – Pet prič je včeraj stopilo pred sodnico okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, da bi pomagale razjasniti okoliščine uboja 33-letnega Martina Rogine. Med drugimi je pred sodnico Marjeto Vezonik spregovoril oče pokojnega, Peter Rogina. »Zelo mi je hudo, saj sem izgubil edinega sina. A moram povedati, da je Martin vedno, kadar je zaplul s čolnom po Dravi, nosil rešilni jopič,« je razlagal in pristavil, da obtoženega, 47-letnega Petra Vravnika, pozna: »Z Martinom sta se družila, a nikoli nista bila sprta.«



Spor zaradi matere



Prizadeti oče je obširno pojasnjeval, kako je tragični konec tedna julija lani iskal pogrešanega sina.



»Ni znal plavati,« je pred sodiščem govorice, da je bil sin Martin Rogina neplavalec, potrdila njegova mama Slavica Rogina. Med drugim je pojasnila, da obtoženega Petra Vravnika ne pozna in da ni »z njim nikoli govorila«. S tem je zanikala govorice o razmerju z obtoženim Vravnikom. Med zaslišanji pred preiskovalnim sodnikom in na sodišču je bilo namreč slišati, da naj bi se obtoženi Peter Vravnik in Martin Rogina sprla prav zaradi pokojnikove mame. Tako naj bi Vravnik na čolnu dvoumno govoril o razmerju s Slavico Rogina, kar je zanetilo sprva verbalni, nato pa še fizični spor, ki se je končal tragično.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«