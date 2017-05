Ubil bo tri muhe na en mah

NOVO MESTO – »Seveda ne priznam. Priznal bi le, če bi bil duševno prizadet,« je bil na novomeškem okrožnem sodišču ciničen 48-letni Stephen Casiraghi, ko mu je višji državni tožilec Srečko Hočevar prebral očitke iz obtožnice in v primeru priznanja ponudil leto in pol zapora. Njegova predkaznovanost je namreč preobsežna, da bi lahko predlagal pogojno.



Ker je sodnica Mojca Hode dobila v roke še eno pravnomočno obtožnico s podobno vsebino, je že napovedala, da bo združila vse tri postopke: torej očitke, da je z vrelim mlekom polil paznika (na predobravnavnem naroku je tožilstvo predlagalo leto zapora), včerajšnjo zadevo in očitke o napadu na uradno osebo, ki naj bi se zgodili 26. novembra 2013 na Dobu. A glede na zasedenost sodnice z obsežno zadevo, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti pri poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK, se kaj lahko zgodi, da bo enotni postopek zoper Casiraghija, ki je od konca marca v priporu zaradi očitkov o nevarni vožnji in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, stekel šele jeseni.



Očitki, zaradi katerih je Casiraghi v spremstvu dveh pravosodnih policistov iz ljubljanskega zapora vklenjen prišel v dolenjsko prestolnico, se nanašajo na dogodek, ki se je v našem največjem zaporu na Dobu zgodil 24. oktobra 2014. Tistega dne sta paznika, ki sta nadzirala sprehod obsojencev, opazila, da ima Casiraghi pri sebi zavitek, videti je bilo, da ga hoče prodati enemu od sotrpinov, zato sta se po sprehodu odločila za osebni pregled v posebnem prostoru, kjer opravljajo tovrstne preglede. Casiraghi naj bi tam segel v hlačni žep in zavitek z neznano snovjo vtaknil v usta, potem pa se je začel pazniku aktivno upirati, kričal je, krilil z rokami, cukal, brcal, ga hotel celo ugrizniti. Drugi paznik je prvemu takoj priskočil na pomoč, tako da jima ga je uspelo obvladati s strokovnim prijemom ter ga podreti na tla, kar pa zapornika ni umirilo, tudi na tleh je brcal, grizel, se upiral in se jima poskušal iztrgati ter se na pozive, naj se vendar umiri, ni odzival. V tistem mu je zavitek padel iz ust, a Casiraghi je bil še toliko pri močeh, da ga je pobral pred paznikom in spet dal v usta, pazniku, ki ustnih votlin ne sme pregledovati, pa ga ni hotel izročiti. Osebni pregled je bil tako neuspešen.



Casiraghi je tudi tokrat zahteval, naj mu sodi senat, in bil znova piker na račun države, od katere bo, kot je napovedal, dobil odškodnino, ker je bil nekaj časa nezakonito zaprt zaradi napake pri združevanju kazni. »Na koncu je to še lepo izpadlo. Še zaslužil bom in iz tega naredil biznis. Res hvala, da ste me obsodili, kaj naj rečem,« je dejal sodnici Hodetovi, medtem ko je pospravljal papirje v mapo. In za tretji, najbolj svež postopek, dejal, da so mu bile v preiskavi kršene pravice do obrambe, saj ni mogel predlagati razbremenilnih dokazov in bi se tako lahko že v preiskavi razčistilo, da ne gre za kaznivo dejanje. Konec novembra 2013 so namreč pazniki Casiraghija peljali na Dob z zaslišanja v Mariboru, ko jih je žalil in jim grozil, da bodo že videli, ko pride ven, saj jih bo poiskal in z njimi uredil stvari, enemu pa je zabrusil, da mu bo zbil nasmešek z obraza. Potem je proti njim sledil rafal pljunkov, ki so končali na njihovih obrazih.