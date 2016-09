Ubijal pijan, a prišteven

LJUBLJANA, RIBNICA – Da se je pod težo dokazov včasih najbolje pokoriti in priznati svoj greh, morda spoznava 27-letni Ribničan Matej Oražem - Žajfca. Čeprav bi ga za uboj, ki ga je zagrešil 2. decembra predlani, po zakonodaji lahko doletelo 15 let zapora, so mu tožilci na predobravnavnem naroku ponudili roko milosti. Deset let zapora. Toda le, če prizna, da je vzel življenje 55-letnemu Tonetu Pogorelcu iz Bukovice pri Ribnici. Obžaloval je, kar je storil, a je stavil tudi na taktiko neprištevnosti in tožilske ponudbe ni sprejel. Ni mu uspelo, zato je bil obsojen na 12 let zapora plus še na dodatnih pet mesecev zaradi preklica pogojne obsodbe (preprečitev uradnega dejanja s kočevskega sodišča). Sodbo kazenskega oddelka ljubljanskega okrožnega sodišča so po naših informacijah potrdili tudi višji sodniki.



»Padla mi je tema na oči«



Ko je poskušal prepričevati okrožnega sodnika Srečka Škerbca, da je bil tako pijan, da se od usodnega večera spominja le bore malo, je začel z besedami, da se je takoj po končani službi ob treh popoldne odpravil na pijačo. V enem lokalu je nagnil dve pivi in ju poplaknil s travarico, naslednja postaja je bila v bifeju Krajec v Dolenjih Lazih, padla sta pivo in travarica, za tretjim šankom pa izpraznil nekaj kozarcev s po dvema decilitroma refoška, obogatenega z decilitrom kole. Vrnil se je v Krajec in nekdo ga je bojda slišal celo reči: »Danes bom enemu razbil zobe.«

