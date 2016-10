Tunizijec in Slovenka zapravila 5000 ukradenih evrov

MARIBOR – Policisti Policijske postaje Maribor so v četrtek, 13. oktobra, začeli zbirati obvestila in podatke zaradi suma storitve kaznivih dejanj uporabe ponarejene bančne, kreditne ali druge kartice.

Z namenom zbiranja obvestil je bila še istega dne odvzeta prostost 23-letnemu državljanu Tunizije in 21-letni državljanki Slovenije, ki sta prek računalnika opravila večje število spletnih nakupov. Nakupe sta plačevala s plačilnimi karticami, čeprav do njihove uporabe nista bila upravičena. Na tak način sta opravila vsaj za okrog 5000 evrov uspešnih in za okrog 20.000 evrov neuspešnih transakcij.

Oba bodo kazensko ovadili, grozi pa jima zaporna kazen.