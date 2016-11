Tujec imel v vozilu prepovedano palico

MURSKA SOBOTA – V nedeljo so policisti v Pomurju obravnavali štiri kršitve javnega reda in miru ter poškodbo vozila na parkirnem prostoru, tujcu so zasegli teleskopsko palico ter vozniku štirikolesnik.

Javni red in mir je bil kršen trikrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili in kršitve opustili.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so obravnavali tujca, ki je v vozilu prevažal prepovedano teleskopsko palico. Prekrškovni organ mu je izrekel globo in odredil odvzem palice.