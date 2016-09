Tujci so se skrivali med tovorom na vlaku

DOBOVA – Policisti postaje mejne policije Dobova so med kontrolo tovornega vlaka v enem od vagonov našli pet tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Vlak je pripeljal iz Srbije, tujci pa so se skrivali med deli osebnih avtomobilov.

Policisti so dva državljana Sirije, dva državljana Libije in državljana Pakistana predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili.