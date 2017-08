Tujci slabo opremljeni za obisk gora

BOHINJ – Pri spremljanju dogajanja na gorski turi Planina Blato–Planina pri jezeru– Sedmera jezera–Komarča–Savica sta policist in nadzornik Triglavskega narodnega parka na neprimerno obutev opozorila okoli 40 planincev, večinoma tujcev, ki so se množično vzpenjali predvsem na Komarčo. Na tej poti je bilo največ takih, ki so se vzpenjali v nizkih športnih čevljih. Nekateri celo z gladkim podplatom, ki je kvečjemu primeren za poletno hojo po mestu, nikakor pa ne za gibanje po gorskih poteh, kjer taka podlaga ne zagotavlja nikakršnega oprijema in je za poškodbe ali nesrečo dovolj že majhen zdrs. Več je bilo tudi takih, ki se na pot tudi drugače niso dobro pripravili in so z dejanji potrdili, da je bila njihova odločitev za pot v gore stvar trenutnega navdiha in ne načrtovana tura. Posledica so slaba obutev, pomanjkanje tekočin, ideje, da se bodo npr. na Komarči osvežili v vodi, torbice namesto nahrbtnikov, majhni nahrbtniki brez opreme, rezervnih oblačil, nekateri so hodili brez majic, mnogi tudi niso razmišljali, po kateri poti se bodo vračali, ali pa so se v gore podali šele v popoldanskih urah in podobno. Tiste, ki so se z neprimerno obutvijo vzpenjali proti Komarči, sta policist in nadzornik tudi napotila na uporabo manj zahtevne poti za spust. Štirje tujci so v športnih čevljih načrtovali celo vzpon na Triglav in prenočevanje pod goro. Taka dejanja so malomarnost in zelo povečujejo tveganje za nesreče in hude poškodbe.

Izrazito nasprotje so bili slovenski planinci, ki so bili po večini zelo dobro opremljeni in bistveno bolje pripravljeni od tujcev. Na Sedmerih jezerih so na prepoved kopanja v Triglavskem narodnem parku opozorili 10 kopalcev, na območju Vrat pa so tri opozorili na nedovoljeno kampiranje.