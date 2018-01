Tujca na posebno predrzen način ukradla denarnico

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 16. ure so policiste obvestili o drzni tatvini na Celovški cesti, ki sta jo izvršila takrat še neznana storilca, tujca, ki so ju v nadaljevanju izsledili in pridržali.

Ugotovili so, da sta 25- in 28-letnik, oba državljana Slovaške, na avtobusnem postajališču na Celovški cesti na posebno predrzen način izvršila tatvino denarnice, medtem ko sta oškodovanca zavajala z nakupom parfumov in ur.

Po dejanju sta se odpeljala z osebnim vozilom mercedes-benz znanih registrskih oznak.

V večernih urah, okrog 21h, sta bila izsledena v okolici Medvod. Odvzeli so jima prostost in ju pridržali. Skupaj s kazensko ovadbo bosta privedena k preiskovalnemu sodniku, so v torek sporočili iz PU Ljubljana.