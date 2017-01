Tujca je odneslo s ceste

VOLČJA DRAGA – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je nekaj po polnoči pripetila prometna nesreča.

Ob 1.09 je v kraju Volčja Draga (občina Nova Gorica) tuji državljan z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v obcestno ograjo. Posredovali so poklicni gasilci JZGRD Nova Gorica, policija in reševalci NMP Nova Gorica.

Reševalci so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali na zdravljenje.