Tudi na praznični dan izstopajo nesreče ranljivejših udeležencev

KRANJ – V prometnih nesrečah, ki so se 14. in 15. avgusta zgodile na gorenjskih cestah, najbolj izstopajo nesreče ranljivejših udeležencev.

V Škofji Loki je bil v nesreči udeležen kolesar, ki je med vožnjo kolesa padel sam.

Na cesti v Kranju je bila prijavljena prometna nesreča na prehodu za pešce, v kateri sta bila udeležena peška in osebno vozilo.

Na cesti proti Jezerskemu je zaradi neprilagojene hitrosti padel motorist, kasneje pa še kolesar, ki je bil tudi pod vplivom alkohola (0,57 mg/l).

Še ena peška je bila poškodovana v nesreči na Jezerski cesti v Kranju po trčenju z osebnim avtomobilom na prehodu za pešce.

Na Bledu je kolesarka zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v osebni avtomobil.

»V vseh teh nesrečah so se udeleženci telesno poškodovali, podatki in okoliščine pa kažejo še na to, da v primeru udeležbe v nesreči ti hitro tvegajo različno hude poškodbe. Ogroženi so zaradi lastnih napak in napak drugih,« dodajajo na PU Kranj.